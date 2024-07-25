Зарубежные авиаперевозчики изменили маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке
Зарубежные перевозчики, выполняющие транзитные полеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию, начали использовать обходные маршруты из-за извержения вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Новые маршруты проходят через зоны ответственности диспетчерских центров Магадана и Хабаровска Единой системы организации воздушного движения. На рейсы российских авиакомпаний ситуация не повлияла.
В МЧС сообщили, что вулкану Безымянному на Камчатке присвоили «красный» код авиационной опасности. Днем 24 июля вулкан выбросил пепел на высоту 3 км, 25 июля сообщалось о пепловом выбросе на высоту до 12 км. Отмечалось, что вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям.