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Зарубежные авиаперевозчики изменили маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке

Ведомости

Зарубежные перевозчики, выполняющие транзитные полеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию, начали использовать обходные маршруты из-за извержения вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Новые маршруты проходят через зоны ответственности диспетчерских центров Магадана и Хабаровска Единой системы организации воздушного движения. На рейсы российских авиакомпаний ситуация не повлияла.

В МЧС сообщили, что вулкану Безымянному на Камчатке присвоили «красный» код авиационной опасности. Днем 24 июля вулкан выбросил пепел на высоту 3 км, 25 июля сообщалось о пепловом выбросе на высоту до 12 км. Отмечалось, что вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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