Зарубежные авиаперевозчики изменили маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке

В МЧС сообщили, что вулкану Безымянному на Камчатке присвоили «красный» код авиационной опасности. Днем 24 июля вулкан выбросил пепел на высоту 3 км, 25 июля сообщалось о пепловом выбросе на высоту до 12 км. Отмечалось, что вулканические частицы представляют серьезную опасность для всех типов воздушных судов, следующих над Камчаткой по местным и международным линиям.