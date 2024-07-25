В суд поступило ходатайство об аресте гендиректора ВСК Минобороны РФ Белкова
Белков обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
24 июля о задержании Белкова в Москве сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным издания, оперативные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в столице в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), руководителем которого тогда был фигурант.
Газета пишет, что деятельность Белкова в ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который в апреле был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).