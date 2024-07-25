В суд поступило ходатайство об аресте гендиректора ВСК Минобороны РФ Белкова

24 июля о задержании Белкова в Москве сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным издания, оперативные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в столице в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), руководителем которого тогда был фигурант.