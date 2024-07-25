Экс-министр Абызов попал в ДТП в автозаке
Автозак с бывшим министром по вопросам открытого правительства России Михаилом Абызовым, приговоренным к 12 годам колонии за организацию преступного сообщества и хищение 4 млрд руб., попал в ДТП на пути из Московского городского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Абызов получил травму спины. Отмечается, что в день аварии в Мосгорсуде должна была рассматриваться апелляция на его арест. Заседание было перенесено на 20 августа. По словам собеседника ТАСС, это не было связано с ДТП.
Абызова задержали в марте 2019 г. Суд и следствие установили, что в должности министра он вместе с соучастниками похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями осужденный оставил из-за перехода на госслужбу.
В декабре 2023 г. Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Судья Вероника Сирагетян приговорила его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима. Вместе с Абызовым на скамью подсудимых завели на оглашение вердикта еще 11 фигурантов дела. 9 из них получили реальные сроки в колониях разного режима. Защита Абызова обжаловала приговор.