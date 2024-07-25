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Экс-министр Абызов попал в ДТП в автозаке

Ведомости

Автозак с бывшим министром по вопросам открытого правительства России Михаилом Абызовым, приговоренным к 12 годам колонии за организацию преступного сообщества и хищение 4 млрд руб., попал в ДТП на пути из Московского городского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Абызов получил травму спины. Отмечается, что в день аварии в Мосгорсуде должна была рассматриваться апелляция на его арест. Заседание было перенесено на 20 августа. По словам собеседника ТАСС, это не было связано с ДТП.

Абызова задержали в марте 2019 г. Суд и следствие установили, что в должности министра он вместе с соучастниками похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями осужденный оставил из-за перехода на госслужбу.

В декабре 2023 г. Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Судья Вероника Сирагетян приговорила его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима. Вместе с Абызовым на скамью подсудимых завели на оглашение вердикта еще 11 фигурантов дела. 9 из них получили реальные сроки в колониях разного режима. Защита Абызова обжаловала приговор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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