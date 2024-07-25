Кандидаты на выборах смогут указывать в качестве рода занятий статус «самозанятый»
Минюст РФ разработал проект федерального закона, регулирующий избирательные отношения в части, касающейся указания рода занятий кандидата на выборах. Законопроектом предусматривается, что кандидат вправе указать в качестве рода занятий свой статус самозанятого. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Уточняется, что такой кандидат не должен быть одновременно зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
23 мая министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства подтвердил, что налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 г.
19 мая стало известно, что самозанятые смогут отчислять добровольные взносы в Соцфонд для получения больничных с 2026 г. Минтруд предложил связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составляет 19 242 руб. в месяц. По плану, подсчитать конкретные значения можно будет через приложение «Мой налог».