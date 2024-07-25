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Кандидаты на выборах смогут указывать в качестве рода занятий статус «самозанятый»

Ведомости

Минюст РФ разработал проект федерального закона, регулирующий избирательные отношения в части, касающейся указания рода занятий кандидата на выборах. Законопроектом предусматривается, что кандидат вправе указать в качестве рода занятий свой статус самозанятого. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Уточняется, что такой кандидат не должен быть одновременно зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

23 мая министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства подтвердил, что налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 г.

19 мая стало известно, что самозанятые смогут отчислять добровольные взносы в Соцфонд для получения больничных с 2026 г. Минтруд предложил связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составляет 19 242 руб. в месяц. По плану, подсчитать конкретные значения можно будет через приложение «Мой налог».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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