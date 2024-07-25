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Московского дворника-иностранца выдворят из России по делу о пропаганде ЛГБТ

Ведомости

Пресненский суд Москвы постановил выдворить дворника-иностранца из страны, признав его виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в одном из столичных парков. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющее в распоряжении постановление суда.

«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», – говорится в документе.

Фигурант был признан виновным по ч. 5 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Суд арестовал его на 15 суток и постановил выдворить из страны. Абдикалыков вину признал. Мужчина, который был замечен с фигурантом в парке, также был арестован на 15 суток.

24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским), педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 6 декабря того же года закон ступил в силу. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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