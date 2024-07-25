Московского дворника-иностранца выдворят из России по делу о пропаганде ЛГБТ

Фигурант был признан виновным по ч. 5 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Суд арестовал его на 15 суток и постановил выдворить из страны. Абдикалыков вину признал. Мужчина, который был замечен с фигурантом в парке, также был арестован на 15 суток.