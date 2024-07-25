Московского дворника-иностранца выдворят из России по делу о пропаганде ЛГБТ
Пресненский суд Москвы постановил выдворить дворника-иностранца из страны, признав его виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в одном из столичных парков. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющее в распоряжении постановление суда.
«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха "Красногвардейские пруды", пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», – говорится в документе.
Фигурант был признан виновным по ч. 5 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Суд арестовал его на 15 суток и постановил выдворить из страны. Абдикалыков вину признал. Мужчина, который был замечен с фигурантом в парке, также был арестован на 15 суток.
24 ноября 2022 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским), педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 6 декабря того же года закон ступил в силу. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.