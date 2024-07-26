Подозреваемого в подрыве автомобиля доставили из Турции в Москву
Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы, доставили из Турции в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Серебрякова передали следователям СКР для производства следственных действий по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство и незаконный оборот оружия).
Волк уточнила, что Серебряков родился в 1995 г. в Волгоградской области. Утром 24 июля он вылетел в Турцию, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция.