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Подозреваемого в подрыве автомобиля доставили из Турции в Москву

Ведомости

Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы, доставили из Турции в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Серебрякова передали следователям СКР для производства следственных действий по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство и незаконный оборот оружия).

Волк уточнила, что Серебряков родился в 1995 г. в Волгоградской области. Утром 24 июля он вылетел в Турцию, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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