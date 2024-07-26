В Китае более 628 000 человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна

Тайфун обрушился на юго-восточное побережье Китая в четверг вечером после того, как пронесся по острову Тайвань, где вызвал оползни и наводнения и унес жизни троих человек, сообщает Associated Press. Офисы и школы на Тайване были закрыты, людям настоятельно рекомендовали оставаться дома и подальше от береговой линии. На Филиппинах число погибших от тайфуна возросло до 22 человек.