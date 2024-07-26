В Китае более 628 000 человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна
Свыше 628 000 человек оказались в зоне бедствия на востоке Китая из-за тайфуна «Гаеми». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Из опасных районов заранее было эвакуировано 150 000 жителей. Вечером 25 июля тайфун достиг городского округа Путянь, он движется в северо-западном направлении со скоростью до 20 км/ч. Ожидается, что 26 июля он достигнет восточной провинции Цзянси.
Тайфун обрушился на юго-восточное побережье Китая в четверг вечером после того, как пронесся по острову Тайвань, где вызвал оползни и наводнения и унес жизни троих человек, сообщает Associated Press. Офисы и школы на Тайване были закрыты, людям настоятельно рекомендовали оставаться дома и подальше от береговой линии. На Филиппинах число погибших от тайфуна возросло до 22 человек.