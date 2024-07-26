«Крабовый король» Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей
Бизнесмен Олег Кан, известный как «крабовый король», оставил 336 млрд руб. долгов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу судебных приставов и иные документы.
26 апреля Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму. Он также осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Гособвинение запрашивало для него 19 лет колонии строгого режима. Суд установил, что в 2010 г. бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. По информации следствия, Кан разработал план убийства и нашел за вознаграждение исполнителя и пособника. Последний под предлогом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток. Бизнесмену был передан телефон для связи с определенными лицами и получения инструкций от них. В результате Пхиденко приехал к ресторану «Три Богатыря», где был застрелен.
10 июля стало известно о втором уголовном деле Кана. Его обвиняют в контрабанде на 2,6 млрд руб. и уклонении от налогов на сумму свыше 3,6 млрд руб. Следствие считает, что Кан вместе с сообщниками с 2014 по 2019 г. перевез контрабандой за границу более 3000 т краба стоимостью 2,6 млрд руб.
Сейчас Кан находится в международном розыске. Защита 19 марта сообщила о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 г. и потребовала прекратить производство по делу. Но Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой. В ведомстве указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Родственники Кана, обратил внимание представитель ведомства, также не обращались в органы ЗАГС.
В январе этого года в Арбитражный суд Приморского края поступил иск от Генпрокуратуры России к группе ответчиков о взыскании 358,7 млрд руб., среди них также указан Кан. В марте суд полностью удовлетворил требования ведомства.