«Крабовый король» Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей

26 апреля Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму. Он также осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Гособвинение запрашивало для него 19 лет колонии строгого режима. Суд установил, что в 2010 г. бизнесмен организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. По информации следствия, Кан разработал план убийства и нашел за вознаграждение исполнителя и пособника. Последний под предлогом деловых переговоров пригласил Пхиденко во Владивосток. Бизнесмену был передан телефон для связи с определенными лицами и получения инструкций от них. В результате Пхиденко приехал к ресторану «Три Богатыря», где был застрелен.