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Медучреждения в России стали чаще подвергаться кибератакам

Ведомости

Российские медучреждения в первые шесть месяцев 2024 г. на 32% чаще подвергались кибератакам, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные вендора решений по кибербезопасности МТС RED (входит в МТС).

Под критическими атаками понимаются инциденты, которые привели к значимым последствиям – утечкам данных пациентов, уничтожению инфраструктуры или длительным перебоям в оказании услуг.

В большинстве (36%) случаев хакеры пытаются обойти средства защиты. На втором месте – сетевые атаки и попытки внедрения в медицинские организации вредоносного софта. В 5% фиксировались нарушение политик кибербезопасности и нелегитимные действия администраторов.

24 июля сообщалось, что, согласно исследованию компании «Солар», за первое полугодие 2024 г. в РФ было выявлено 676 000 ИБ-событий (событий, связанных с попытками нарушить информационную безопасность, ИБ). На II квартал пришлось больше инцидентов – 381 000, подсчитали аналитики. Но в I квартале на фоне президентских выборов произошло рекордное количество критических для инфраструктуры компаний инцидентов – 527 против 278 во II квартале. Рекордную DDoS-атаку в 2,7 Тбит/с зафиксировали перед выборами президента РФ на один из российских информационных ресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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