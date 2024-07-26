Медучреждения в России стали чаще подвергаться кибератакам

24 июля сообщалось, что, согласно исследованию компании «Солар», за первое полугодие 2024 г. в РФ было выявлено 676 000 ИБ-событий (событий, связанных с попытками нарушить информационную безопасность, ИБ). На II квартал пришлось больше инцидентов – 381 000, подсчитали аналитики. Но в I квартале на фоне президентских выборов произошло рекордное количество критических для инфраструктуры компаний инцидентов – 527 против 278 во II квартале. Рекордную DDoS-атаку в 2,7 Тбит/с зафиксировали перед выборами президента РФ на один из российских информационных ресурсов.