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Количество кибератак на российские компании в первом полугодии выросло на 10%

Особенно активно злоумышленники вели себя в I квартале на фоне президентских выборов
Мария Арялина
Freepik

За первое полугодие 2024 г. было выявлено 676 000 ИБ-событий (событий, связанных с попытками нарушить информационную безопасность, ИБ), говорится в исследовании компании «Солар». На II квартал пришлось больше инцидентов – 381 000, подсчитали аналитики. Но в I квартале на фоне президентских выборов произошло рекордное количество критических для инфраструктуры компаний инцидентов (т. е. способных вывести из строя любую из систем инфраструктуры) – 527 против 278 во II квартале. В статистике «Солара» учитываются как успешные, так и отраженные системами безопасности инциденты.

Перед выборами президента РФ исследователи «Солара» зафиксировали и рекордную DDoS-атаку в 2,7 Тбит/с на один из российских информационных ресурсов, рассказывал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов на встрече с журналистами в апреле, не уточнив названия ресурса. «До начала СВО трехтерабитные атаки мы считали черным лебедем, экзистенциальным риском, с которым никто бы не справился. И вот прошло более двух лет – и эти огромнейшие DDoS-атаки обрушились на наши ресурсы. Но и такого рода атакам мы смогли противостоять», – говорил топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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