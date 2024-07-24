Количество кибератак на российские компании в первом полугодии выросло на 10%Особенно активно злоумышленники вели себя в I квартале на фоне президентских выборов
За первое полугодие 2024 г. было выявлено 676 000 ИБ-событий (событий, связанных с попытками нарушить информационную безопасность, ИБ), говорится в исследовании компании «Солар». На II квартал пришлось больше инцидентов – 381 000, подсчитали аналитики. Но в I квартале на фоне президентских выборов произошло рекордное количество критических для инфраструктуры компаний инцидентов (т. е. способных вывести из строя любую из систем инфраструктуры) – 527 против 278 во II квартале. В статистике «Солара» учитываются как успешные, так и отраженные системами безопасности инциденты.
Перед выборами президента РФ исследователи «Солара» зафиксировали и рекордную DDoS-атаку в 2,7 Тбит/с на один из российских информационных ресурсов, рассказывал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов на встрече с журналистами в апреле, не уточнив названия ресурса. «До начала СВО трехтерабитные атаки мы считали черным лебедем, экзистенциальным риском, с которым никто бы не справился. И вот прошло более двух лет – и эти огромнейшие DDoS-атаки обрушились на наши ресурсы. Но и такого рода атакам мы смогли противостоять», – говорил топ-менеджер.