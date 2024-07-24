Количество кибератак на российские компании в первом полугодии выросло на 10%

Перед выборами президента РФ исследователи «Солара» зафиксировали и рекордную DDoS-атаку в 2,7 Тбит/с на один из российских информационных ресурсов, рассказывал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов на встрече с журналистами в апреле, не уточнив названия ресурса. «До начала СВО трехтерабитные атаки мы считали черным лебедем, экзистенциальным риском, с которым никто бы не справился. И вот прошло более двух лет – и эти огромнейшие DDoS-атаки обрушились на наши ресурсы. Но и такого рода атакам мы смогли противостоять», – говорил топ-менеджер.