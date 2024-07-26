Серебрякова задержали во время приезда за паспортом Украины
Следственный комитет России (СКР) предъявил задержанному Евгению Серебрякову обвинение по делу о подрыве машины на севере Москвы. В ходе допроса обвиняемый рассказал, что совершил подрыв под руководством СБУ для получения гражданства Украины. Об этом сообщает Telegram-канал СК.
Как утверждает следствие, обвиняемый был задержан в Турции, где должен был получить украинский паспорт. Сегодня ночью он был доставлен в Москву. В ходе допроса Серебряков подтвердил, что за подрыв авто ему обещали выплатить от $10 000 до $20 000.
По словам Серебрякова, ему известно, за что он задержан, свою вину не отрицает, а расходы на производство взрывчатки брал на себя его куратор с Украины, представившийся Ильей. Обвиняемый рассказал, что общение с куратором проходило в мессенджере Wire, а также была личная встреча в Стамбуле, где он получил взрывчатку.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция.