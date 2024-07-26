Серебрякова задержали во время приезда за паспортом Украины

По словам Серебрякова, ему известно, за что он задержан, свою вину не отрицает, а расходы на производство взрывчатки брал на себя его куратор с Украины, представившийся Ильей. Обвиняемый рассказал, что общение с куратором проходило в мессенджере Wire, а также была личная встреча в Стамбуле, где он получил взрывчатку.