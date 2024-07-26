Серебрякову обещали до $20 000 и гражданство Украины за подрыв авто в Москве

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция. Утром 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву.