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Серебрякову обещали до $20 000 и гражданство Украины за подрыв авто в Москве

Ведомости

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков рассказал на допросе, что ему обещали вознаграждение от $10 000 до $20 000 и украинское гражданство. Видео допроса, предоставленное ФСБ, опубликовало «РИА Новости».

По словам Серебрякова, в феврале 2023 г. он сам вышел на администратора паблика для сотрудничества со спецслужбами Украины. Впоследствии он начал общение с неким Ильей, который, как предполагает Серебряков, был сотрудником СБУ. Общение проходило в мессенджере Wire, также была одна встреча в Стамбуле.

«После этого я забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства в Рузском районе. Илья предложил ликвидировать офицера. Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», – рассказал подозреваемый.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция. Утром 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных и «украинском следе». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к происшествию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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