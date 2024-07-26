Серебрякову обещали до $20 000 и гражданство Украины за подрыв авто в Москве
Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков рассказал на допросе, что ему обещали вознаграждение от $10 000 до $20 000 и украинское гражданство. Видео допроса, предоставленное ФСБ, опубликовало «РИА Новости».
По словам Серебрякова, в феврале 2023 г. он сам вышел на администратора паблика для сотрудничества со спецслужбами Украины. Впоследствии он начал общение с неким Ильей, который, как предполагает Серебряков, был сотрудником СБУ. Общение проходило в мессенджере Wire, также была одна встреча в Стамбуле.
«После этого я забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства в Рузском районе. Илья предложил ликвидировать офицера. Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», – рассказал подозреваемый.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция. Утром 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных и «украинском следе». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к происшествию.