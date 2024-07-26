Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд приговорил обвиняемых в подготовке теракта в «Шереметьево» к 15 и 22 годам

Ведомости

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к 15 и 22 годам лишения свободы Илью Ковылкова и Михаила Дария, обвиняемых по делу о попытке теракта в подмосковном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Суд установил, что Ковылков и Дария планировали подорвать около семи топливных цистерн на заправочной станции в «Шереметьево». Ковылков занимался поиском компонентов для самодельного взрывного устройства, а Дарий, который прежде уже был судим, вел подготовку будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах Telegram-каналов. За теракт в аэропорту фигуранты должны были получить от кураторов из силовых структур Украины $3000, сообщает ТАСС.

Агентство также уточняет, что Дарий проведет три года в тюрьме и 19 лет – в колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы на год после выхода из колонии и запрет администрировать сайты на срок два года. Ковылков также будет находиться в тюрьме в течение трех лет, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, оба осужденных должны будут выплатить 600 000 руб. штрафа.

24 июля сообщалось, что гособвинение просило приговорить фигурантов к 21 и 28 годам колонии.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных