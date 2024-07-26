Суд приговорил обвиняемых в подготовке теракта в «Шереметьево» к 15 и 22 годам
Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к 15 и 22 годам лишения свободы Илью Ковылкова и Михаила Дария, обвиняемых по делу о попытке теракта в подмосковном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Суд установил, что Ковылков и Дария планировали подорвать около семи топливных цистерн на заправочной станции в «Шереметьево». Ковылков занимался поиском компонентов для самодельного взрывного устройства, а Дарий, который прежде уже был судим, вел подготовку будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах Telegram-каналов. За теракт в аэропорту фигуранты должны были получить от кураторов из силовых структур Украины $3000, сообщает ТАСС.
Агентство также уточняет, что Дарий проведет три года в тюрьме и 19 лет – в колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы на год после выхода из колонии и запрет администрировать сайты на срок два года. Ковылков также будет находиться в тюрьме в течение трех лет, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, оба осужденных должны будут выплатить 600 000 руб. штрафа.