Суд приговорил обвиняемых в подготовке теракта в «Шереметьево» к 15 и 22 годам

Агентство также уточняет, что Дарий проведет три года в тюрьме и 19 лет – в колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы на год после выхода из колонии и запрет администрировать сайты на срок два года. Ковылков также будет находиться в тюрьме в течение трех лет, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, оба осужденных должны будут выплатить 600 000 руб. штрафа.