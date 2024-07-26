Суд в Москве заочно приговорил украинского журналиста к семи годам колонии
Мосгорсуд заочно приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. Осужденный находится в международном розыске. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Согласно сообщению, суд установил, что с февраля по март 2022 г. телеведущий Шарафмал, выступая в прямом эфире украинского телеканала, вещающего в том числе и в интернете, обратился к зрителям с речью, формирующей враждебное отношение к русским, обосновывающей необходимость совершения в отношении них насильственных действий до полного уничтожения. Шарафмал также лишен права заниматься деятельностью, связанной администрированием сайтов в течение пяти лет.
Фахрудин Шарафмал 16 марта в эфире канала «24» процитировал слова бывшего оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана, который утверждал, что для уничтожения нации нужно начинать с детей, чтобы они потом не смогли отомстить за смерть своих родителей. После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала, а глава Крыма Сергей Аксенов объявил награду в 10 млн руб. за его поимку. Позднее телеведущий извинился за свои высказывания. Шарафмал был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.