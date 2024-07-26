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Суд в Москве заочно приговорил украинского журналиста к семи годам колонии

Ведомости

Мосгорсуд заочно приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. Осужденный находится в международном розыске. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Согласно сообщению, суд установил, что с февраля по март 2022 г. телеведущий Шарафмал, выступая в прямом эфире украинского телеканала, вещающего в том числе и в интернете, обратился к зрителям с речью, формирующей враждебное отношение к русским, обосновывающей необходимость совершения в отношении них насильственных действий до полного уничтожения. Шарафмал также лишен права заниматься деятельностью, связанной администрированием сайтов в течение пяти лет.

Фахрудин Шарафмал 16 марта в эфире канала «24» процитировал слова бывшего оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана, который утверждал, что для уничтожения нации нужно начинать с детей, чтобы они потом не смогли отомстить за смерть своих родителей. После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала, а глава Крыма Сергей Аксенов объявил награду в 10 млн руб. за его поимку. Позднее телеведущий извинился за свои высказывания. Шарафмал был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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