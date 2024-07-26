Песков назвал семью и Родину своими главными жизненными ценностями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главными ценностями в своей жизни семью и Родину. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа».
«Номер один моя ценность – это моя семья. Из семей складывается Родина. Если ты любишь свою Родину, ты на ней работаешь, причем работать лучше на благо Родины, но чтобы еще зарабатывать деньги, чтобы семья жила хорошо», – сказал пресс-секретарь президента.
«Прицепом» к вышеперечисленному, по словам Пескова, идет стандартный набор ценностей, которые есть в любой мировой религии.
«Там все одинаково, все ценности вы знаете, все заповеди. Вот, наверное, то, что для меня является ценностями», – пояснил представитель Кремля.
14 октября 2021 г., выступая на Евразийском женском форуме, президент России Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития государства и в настоящем, и в будущем. При этом он отметил абсолютную необходимость обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации.