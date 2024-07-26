Песков назвал семью и Родину своими главными жизненными ценностями

«Номер один моя ценность – это моя семья. Из семей складывается Родина. Если ты любишь свою Родину, ты на ней работаешь, причем работать лучше на благо Родины, но чтобы еще зарабатывать деньги, чтобы семья жила хорошо», – сказал пресс-секретарь президента.