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Песков назвал семью и Родину своими главными жизненными ценностями

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главными ценностями в своей жизни семью и Родину. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа».

«Номер один моя ценность – это моя семья. Из семей складывается Родина. Если ты любишь свою Родину, ты на ней работаешь, причем работать лучше на благо Родины, но чтобы еще зарабатывать деньги, чтобы семья жила хорошо», – сказал пресс-секретарь президента.

«Прицепом» к вышеперечисленному, по словам Пескова, идет стандартный набор ценностей, которые есть в любой мировой религии.

«Там все одинаково, все ценности вы знаете, все заповеди. Вот, наверное, то, что для меня является ценностями», – пояснил представитель Кремля.

14 октября 2021 г., выступая на Евразийском женском форуме, президент России Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития государства и в настоящем, и в будущем. При этом он отметил абсолютную необходимость обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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