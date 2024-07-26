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Исполнительное производство Ивлеевой закрыто после погашения задолженности

Ведомости

Исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой закрыто после погашения задолженности на сумму более 11,3 млн руб., следует из банка данных федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ивлеева выплатила 11,3 млн руб. долга по налогам после того, как служба наложила запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей квартиры, нескольких земельных участков и автомобиля Lamborghini.

ФССП России начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой 27 июня, передавало «РИА Новости». 16 июля «Известия» со ссылкой на документ также сообщали, что долг блогера и телеведущей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн руб.

Ивлеева оказалась в центре внимания надзорных органов после организации «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor в конце декабря 2023 г. Мероприятие вызвало возмущение ряда активистов, политиков и военкоров, так как оно состоялось на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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