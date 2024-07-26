Исполнительное производство Ивлеевой закрыто после погашения задолженности
Исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой закрыто после погашения задолженности на сумму более 11,3 млн руб., следует из банка данных федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Ивлеева выплатила 11,3 млн руб. долга по налогам после того, как служба наложила запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей квартиры, нескольких земельных участков и автомобиля Lamborghini.
ФССП России начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой 27 июня, передавало «РИА Новости». 16 июля «Известия» со ссылкой на документ также сообщали, что долг блогера и телеведущей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн руб.
Ивлеева оказалась в центре внимания надзорных органов после организации «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor в конце декабря 2023 г. Мероприятие вызвало возмущение ряда активистов, политиков и военкоров, так как оно состоялось на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.