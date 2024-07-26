Исполнительное производство Ивлеевой закрыто после погашения задолженности

Ивлеева оказалась в центре внимания надзорных органов после организации «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor в конце декабря 2023 г. Мероприятие вызвало возмущение ряда активистов, политиков и военкоров, так как оно состоялось на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.