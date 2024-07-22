Ивлеева выплатила более 11 млн рублей долга по налогам после ареста имущества
Блогер выплатила 11,3 млн руб. долга по налогам после того, как Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России наложила запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей квартиры, нескольких земельных участков и автомобиля Lamborghini, сообщается на сайте ведомства.
По данным «РИА Новости», речь идет об Анастасии Ивлеевой. Кроме того, был наложен арест на денежные средства на счетах должницы.
«В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга», – говорится в сообщении.
ФССП России начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой 27 июня, передавало «РИА Новости». 16 июля «Известия» со ссылкой на документ также сообщали, что долг блогера и телеведущей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн руб.
Ивлеева оказалась в центре внимания надзорных органов после организации «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor в конце декабря 2023 г. Мероприятие вызвало возмущение ряда активистов, политиков и военкоров, так как оно состоялось на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.