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«РИА Новости»: ФССП начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала исполнительное производство в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Речь идет о неуплате налогов на сумму свыше 11,3 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на банк данных исполнительных производств ФССП.

Какие именно налоги были не уплачены и за какой период, не уточняется. Исполнительное производство по взысканию было возбуждено 27 июня, сообщает агентство.

16 июля «Известия» со ссылкой на документ также сообщили, что долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн руб. По данным издания, блогер не может расплатиться уже третий месяц и якобы игнорирует требования ФНС о погашении задолженности.

Освещение в СМИ работы надзорных органов в отношении Ивлеевой началось после того, как в конце 2023 г. она организовала «почти голую» вечеринку в московском клубе Mutabor. Ряд активистов, политиков и военкоров возмутились тем, что аморальное, по их мнению, мероприятие прошло на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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