«РИА Новости»: ФССП начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой

Освещение в СМИ работы надзорных органов в отношении Ивлеевой началось после того, как в конце 2023 г. она организовала «почти голую» вечеринку в московском клубе Mutabor. Ряд активистов, политиков и военкоров возмутились тем, что аморальное, по их мнению, мероприятие прошло на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.