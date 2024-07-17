«РИА Новости»: ФССП начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала исполнительное производство в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Речь идет о неуплате налогов на сумму свыше 11,3 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на банк данных исполнительных производств ФССП.
Какие именно налоги были не уплачены и за какой период, не уточняется. Исполнительное производство по взысканию было возбуждено 27 июня, сообщает агентство.
16 июля «Известия» со ссылкой на документ также сообщили, что долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн руб. По данным издания, блогер не может расплатиться уже третий месяц и якобы игнорирует требования ФНС о погашении задолженности.
Освещение в СМИ работы надзорных органов в отношении Ивлеевой началось после того, как в конце 2023 г. она организовала «почти голую» вечеринку в московском клубе Mutabor. Ряд активистов, политиков и военкоров возмутились тем, что аморальное, по их мнению, мероприятие прошло на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.