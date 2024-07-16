«Известия»: долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей
Долг блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос вдвое – до 20,93 млн руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Ивлеева, по данным издания, не может расплатиться с налоговой уже третий месяц и игнорирует требования ФНС об оплате долга.
В июне ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за задолженности в 11,3 млн руб. Адвокат Калой Ахильгов говорил RTVI, что ФНС заблокировала счета компании Ивлеевой, а не личные.
Надзорные органы обратили внимание на Ивлееву после организации «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor в конце декабря 2023 г. Ряд активистов, политиков и военкоров возмутились тем, что мероприятие прошло на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак, и сама Ивлеева публично принесли извинения.
25 апреля Тверской суд оштрафовал Ивлееву по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по статье. «РИА Новости» писало, что причиной стал пост блогера в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации.