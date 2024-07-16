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«Известия»: долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей

Ведомости

Долг блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос вдвое – до 20,93 млн руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Ивлеева, по данным издания, не может расплатиться с налоговой уже третий месяц и игнорирует требования ФНС об оплате долга.

В июне ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за задолженности в 11,3 млн руб. Адвокат Калой Ахильгов говорил RTVI, что ФНС заблокировала счета компании Ивлеевой, а не личные.

Надзорные органы обратили внимание на Ивлееву после организации «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor в конце декабря 2023 г. Ряд активистов, политиков и военкоров возмутились тем, что мероприятие прошло на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак, и сама Ивлеева публично принесли извинения.

25 апреля Тверской суд оштрафовал Ивлееву по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по статье. «РИА Новости» писало, что причиной стал пост блогера в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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