Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева обжаловала решение Тверского районного суда Москвы оштрафовать ее на 50 000 руб. за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, передает ТАСС.
«Я подал апелляцию на решение Тверского суда о назначении Ивлеевой штрафа в 50 000 руб.», – сказал он.
В судебной картотеке информация о подаче апелляции пока не появилась. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания по ней пока не назначена.
25 апреля Тверской суд признал Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по статье. «РИА Новости» писало, что причиной стал пост блогера в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации.
Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась в конце декабря 2023 г. после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой блогера с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения.
Блогер также была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка). Вырученные с вечеринки средства она пообещала передать на благотворительность.