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Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии

Ведомости

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева обжаловала решение Тверского районного суда Москвы оштрафовать ее на 50 000 руб. за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, передает ТАСС.

«Я подал апелляцию на решение Тверского суда о назначении Ивлеевой штрафа в 50 000 руб.», – сказал он.

В судебной картотеке информация о подаче апелляции пока не появилась. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания по ней пока не назначена.

25 апреля Тверской суд признал Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по статье. «РИА Новости» писало, что причиной стал пост блогера в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации.

Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась в конце декабря 2023 г. после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой блогера с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения.

Блогер также была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка). Вырученные с вечеринки средства она пообещала передать на благотворительность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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