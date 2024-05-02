Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии

25 апреля Тверской суд признал Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по статье. «РИА Новости» писало, что причиной стал пост блогера в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации.