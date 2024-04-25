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Суд в Москве оштрафовал Анастасию Ивлееву по делу о дискредитации ВС РФ

Ведомости

Тверской районный суд Москвы признал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии и оштрафовал ее на 50 000 руб. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Судя по опубликованной видеозаписи с оглашения постановления, блогер на нем не присутствовала, были только ее защитники. Ивлеева обвинялась в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суд назначил ей максимально предусмотренное наказание для физического лица в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась с конца декабря после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения. Блогер также была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка). Вырученные с вечеринки средства она пообещала передать на благотворительность.

В январе Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление к Ивлеевой на 1 млрд руб., которые в качестве компенсации морального вреда требовала выплатить группа из 22 граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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