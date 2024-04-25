Суд в Москве оштрафовал Анастасию Ивлееву по делу о дискредитации ВС РФ
Тверской районный суд Москвы признал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии и оштрафовал ее на 50 000 руб. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Судя по опубликованной видеозаписи с оглашения постановления, блогер на нем не присутствовала, были только ее защитники. Ивлеева обвинялась в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суд назначил ей максимально предусмотренное наказание для физического лица в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась с конца декабря после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения. Блогер также была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка). Вырученные с вечеринки средства она пообещала передать на благотворительность.
В январе Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление к Ивлеевой на 1 млрд руб., которые в качестве компенсации морального вреда требовала выплатить группа из 22 граждан.