Суд в Москве оштрафовал Анастасию Ивлееву по делу о дискредитации ВС РФ

Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась с конца декабря после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения. Блогер также была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка). Вырученные с вечеринки средства она пообещала передать на благотворительность.