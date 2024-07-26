Завершено предварительное расследование дела о растрате имущества ВОГ
Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела о растрате имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следственные действия были закончены еще 15 июля. Обвиняемые уведомлены об этом, их защита приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Установлено, что с 1 ноября 2011 г. по 7 марта 2017 г. экс-президент ВОГ Валерий Рухледев вместе с соучастниками похитил более 32 млн руб., выделенных Минтрудом из федерального бюджета на поддержку проекта по содействию трудоустройству инвалидов, в том числе в рамках госпрограммы «Доступная среда».
Кроме того, по версии следствия, с 1 ноября 2011 г. по 16 декабря 2019 г. Рухледев совместно с сотрудниками центрального аппарата и региональных отделений ВОГ похитил имущество организации, совершив ряд невыгодных сделок по продаже недвижимости по заниженной стоимости в Новосибирской, Калининградской, Омской, Тверской и Челябинской областях, а также в Татарстане. Ущерб составил более 267 млн руб.
В ходе расследования на земельные участки и здания, о которых идет речь, наложили арест на сумму более 306 млн руб. Добровольно был погашен ущерб на сумму более 3 млн руб., уточнили в МВД.
Руководство центрального аппарата ВОГ было задержано 20 февраля этого года. На следующий день Мещанский районный суд Москвы арестовал до 8 апреля президента ВОГ Станислава Иванова, главу новосибирского отделения Михаила Брагина и других руководителей организации. Им предъявлены обвинения в растрате (ч. 4, ст. 160 УК РФ). Руководству ВОГ грозит до десяти лет лишения свободы.
В марте 2023 г. Хамовнический суд Москвы приговорил экс-президента ВОГ Валерия Рухледева к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в многомиллионных растратах. Еще двоим фигурантам дела – экс-начальнику правового отдела ВОГ Евгению Новосельцеву и экс-начальнику управления финансов ВОГ Наталье Зембатовой – суд назначил 6,5 и 4,5 года колонии соответственно.