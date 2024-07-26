Завершено предварительное расследование дела о растрате имущества ВОГ

Кроме того, по версии следствия, с 1 ноября 2011 г. по 16 декабря 2019 г. Рухледев совместно с сотрудниками центрального аппарата и региональных отделений ВОГ похитил имущество организации, совершив ряд невыгодных сделок по продаже недвижимости по заниженной стоимости в Новосибирской, Калининградской, Омской, Тверской и Челябинской областях, а также в Татарстане. Ущерб составил более 267 млн руб.