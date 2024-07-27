В Москве по делу о хищениях задержан бывший глава департамента «Оборонэнерго»

Манукян был задержан в рамках уголовного дела о хищении имущества компании, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), говорится в документе. Отмечается, что уголовное дело объединили в одно с делом о хищении путем мошенничества в «Оборонэнерго».