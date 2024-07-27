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В Москве по делу о хищениях задержан бывший глава департамента «Оборонэнерго»

Ведомости

В Москве задержали бывшего начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна, ему предъявлено обвинение в халатности. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на материалы уголовного дела.

Манукян был задержан в рамках уголовного дела о хищении имущества компании, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), говорится в документе. Отмечается, что уголовное дело объединили в одно с делом о хищении путем мошенничества в «Оборонэнерго».

По данным ТАСС, экс-глава департамента «Оборонэнерго» признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Суд избрал Манукяну меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В октябре 2016 г. Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего гендиректора ОАО «Оборонэнерго» Михаила Фомина, обвиняемого в хищении средств Минобороны.

«Оборонэнерго» было учреждено по указу президента от 2008 г. Компания в рамках государственных контрактов оказывает услуги министерству обороны РФ, а также услуги по передаче электроэнергии потребителям и технологическому присоединению новых потребителей к сетям, говорится на сайте организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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