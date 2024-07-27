В Москве по делу о хищениях задержан бывший глава департамента «Оборонэнерго»
В Москве задержали бывшего начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна, ему предъявлено обвинение в халатности. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на материалы уголовного дела.
Манукян был задержан в рамках уголовного дела о хищении имущества компании, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), говорится в документе. Отмечается, что уголовное дело объединили в одно с делом о хищении путем мошенничества в «Оборонэнерго».
По данным ТАСС, экс-глава департамента «Оборонэнерго» признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Суд избрал Манукяну меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В октябре 2016 г. Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего гендиректора ОАО «Оборонэнерго» Михаила Фомина, обвиняемого в хищении средств Минобороны.
«Оборонэнерго» было учреждено по указу президента от 2008 г. Компания в рамках государственных контрактов оказывает услуги министерству обороны РФ, а также услуги по передаче электроэнергии потребителям и технологическому присоединению новых потребителей к сетям, говорится на сайте организации.