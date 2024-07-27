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Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков частично признал вину

Ведомости

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков частично признал вину во время допроса, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

СК опубликовало видео с проведения следственных действий с Серебряковым. «При проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления», – говорится в сообщении.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция.

26 июля ему было предъявлено обвинение, своей вины он не отрицал. Серебряков рассказал, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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