Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков частично признал вину
Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков частично признал вину во время допроса, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
СК опубликовало видео с проведения следственных действий с Серебряковым. «При проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления», – говорится в сообщении.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков после этого успел перебраться в Турцию. Он прилетел в аэропорт Бодрума, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, смог его покинуть. Позже его задержала турецкая полиция.
26 июля ему было предъявлено обвинение, своей вины он не отрицал. Серебряков рассказал, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000.