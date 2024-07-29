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Испания оказала помощь в эвакуации выживших при крушении Argos Georgia россиян

Ведомости

Власти Испании при содействии посольства России в Мадриде помогли в эвакуации россиян, спасенных с затонувшего судна Argos Georgia. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Испании Юрий Клименко.

«Совместными усилиями посольства в Мадриде и МИД Испании 28 июля удалось эвакуировать моряков вместе с выжившими испанцами на территорию Испании», – уточнил дипломат.

По его словам, консульский отдел посольства России в Испании оперативно разобрался со всеми организационными вопросами. По прибытии испанского эвакуационного самолета на военную базу Торрехон-де-Ардос под Мадридом 28 июля российские дипломаты встретили моряков и оперативно оформили им документы для возвращения в Россию в консульском отделе. Днем 29 июля россияне вылетели в Стамбул для последующего возвращения в страну.

21 июля рыболовецкое судно Argos Georgia, принадлежащее частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd., вышло из порта Стэнли – столицы Фолклендских островов. Вечером следующего дня корабль попал в шторм. Утром 23 июля судно затонуло в Атлантическом океане, подав сигнал бедствия в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли.

На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. Reuters со ссылкой на владельца судна сообщило, что 14 человек были спасены, девять человек погибли и четверо числятся пропавшими без вести. 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что трое российских граждан, которые находились на затонувшем судне, погибли. Четверо россиян были спасены, один числится пропавшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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