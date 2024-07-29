Испания оказала помощь в эвакуации выживших при крушении Argos Georgia россиян

На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. Reuters со ссылкой на владельца судна сообщило, что 14 человек были спасены, девять человек погибли и четверо числятся пропавшими без вести. 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что трое российских граждан, которые находились на затонувшем судне, погибли. Четверо россиян были спасены, один числится пропавшим.