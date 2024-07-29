Минкульт намерен выдавать удостоверения участников боевых действий
Минкульт РФ разработал порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Предварительная версия документа опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, удостоверения смогут получить сотрудники подведомственных министерству организаций, обеспечивавших выполнение задач спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., отработавших установленный срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.
В качестве документов, подтверждающих основания для выдачи удостоверения, рассматриваются приказы, записи в трудовых книжках или сведениях о трудовой деятельности, командировочные удостоверения, архивные справки и иные документы.
О начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она необходима для защиты населения Донбасса, денацификации и демилитаризации соседнего государства. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 г. эти территории вошли в состав России по итогам референдумов.