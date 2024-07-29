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Минкульт намерен выдавать удостоверения участников боевых действий

Ведомости

Минкульт РФ разработал порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Предварительная версия документа опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, удостоверения смогут получить сотрудники подведомственных министерству организаций, обеспечивавших выполнение задач спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., отработавших установленный ‎срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

В качестве документов, подтверждающих основания для выдачи удостоверения, рассматриваются приказы, записи ‎в трудовых книжках или сведениях о трудовой деятельности, командировочные удостоверения, архивные справки и иные документы.

О начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она необходима для защиты населения Донбасса, денацификации и демилитаризации соседнего государства. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 г. эти территории вошли в состав России по итогам референдумов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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