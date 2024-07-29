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РЖД обвинила водителя выехавшего на рельсы «Камаза» в грубом нарушении ПДД

Ведомости

Водитель «Камаза» грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом в Волгоградской области. Об этом заявила пресс-служба РЖД.

По информации компании, железная дорога в месте аварии хорошо просматривается для водителей на расстоянии более 1 км. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

В компании пояснили, что поезд не успел во время затормозить из-за небольшого расстояния между ним и грузовиком, экипаж же действовал по инструкции.

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд
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Пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с «Камазом». / Администрация Котельниковского района

По информации оперативного штаба Волгоградской области и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека.

В РЖД также сообщили, что АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП, полную стоимость проезда и начислят 24 000 баллов по программе «РЖД Бонус». Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты.

Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». В ликвидации последствий аварии было задействовано 324 человека и 109 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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