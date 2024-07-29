РЖД обвинила водителя выехавшего на рельсы «Камаза» в грубом нарушении ПДД
По информации компании, железная дорога в месте аварии хорошо просматривается для водителей на расстоянии более 1 км. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
В компании пояснили, что поезд не успел во время затормозить из-за небольшого расстояния между ним и грузовиком, экипаж же действовал по инструкции.
По информации оперативного штаба Волгоградской области и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека.
Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». В ликвидации последствий аварии было задействовано 324 человека и 109 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.