РЖД обвинила водителя выехавшего на рельсы «Камаза» в грубом нарушении ПДД

В РЖД также сообщили, что АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП, полную стоимость проезда и начислят 24 000 баллов по программе «РЖД Бонус». Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты.