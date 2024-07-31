Госдума поддержала постановку на воинский учет перед получением гражданства РФ

Авторами инициативы стали депутаты всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Согласно законопроекту, предлагается синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Эти сведения в электронной форме должно будет предоставлять МВД России. Если же человек, получивший гражданство, не встанет на учет, то это будет основанием для прекращения этого гражданства.