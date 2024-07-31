Госдума поддержала постановку на воинский учет перед получением гражданства РФ
Госдума единогласно приняла закон об обязательной постановке на воинский учет лиц, желающих получить гражданство РФ.
Авторами инициативы стали депутаты всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Согласно законопроекту, предлагается синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Эти сведения в электронной форме должно будет предоставлять МВД России. Если же человек, получивший гражданство, не встанет на учет, то это будет основанием для прекращения этого гражданства.
«Вступление в гражданство является совершенным по факту принесения присяги. Абсолютно логично, что любой иностранный гражданин, который принимает для себя решение о вступлении в гражданство России, должен, безусловно, уважать законы и традиции нашей многонациональной страны. Безусловно, должен действовать в логике не только соблюдения и уважения законов, но и подтверждения своими действиями готовности служения Отечеству и защиты интересов РФ», – заявила соавтор инициативы депутат Ирина Яровая.
Изменения вносятся в ст. 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Законопроект был внесен в Госдуму 30 июля. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» России конституционной обязанности по защите Отечества. Авторы отмечают, что, несмотря на обязанность иностранцев, получивших российское гражданство, вставать на воинский учет, они часто уклоняются от этого.