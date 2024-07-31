Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Госдума поддержала постановку на воинский учет перед получением гражданства РФ

Ведомости

Госдума единогласно приняла закон об обязательной постановке на воинский учет лиц, желающих получить гражданство РФ.

Авторами инициативы стали депутаты всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Согласно законопроекту, предлагается синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Эти сведения в электронной форме должно будет предоставлять МВД России. Если же человек, получивший гражданство, не встанет на учет, то это будет основанием для прекращения этого гражданства.

«Вступление в гражданство является совершенным по факту принесения присяги. Абсолютно логично, что любой иностранный гражданин, который принимает для себя решение о вступлении в гражданство России, должен, безусловно, уважать законы и традиции нашей многонациональной страны. Безусловно, должен действовать в логике не только соблюдения и уважения законов, но и подтверждения своими действиями готовности служения Отечеству и защиты интересов РФ», – заявила соавтор инициативы депутат Ирина Яровая.

Изменения вносятся в ст. 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Законопроект был внесен в Госдуму 30 июля. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» России конституционной обязанности по защите Отечества. Авторы отмечают, что, несмотря на обязанность иностранцев, получивших российское гражданство, вставать на воинский учет, они часто уклоняются от этого.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных