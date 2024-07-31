В Госдуме предложили расширить основания для лишения полученного гражданства
В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Авторами инициативы стали депутаты всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».
Согласно законопроекту, предлагается синхронизировать процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Эти сведения в электронной форме должно будет предоставлять МВД России. Если же человек, получивший гражданство, не встанет на учет, то это будет основанием для прекращения этого гражданства.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» России конституционной обязанности по защите Отечества. Авторы отмечают, что несмотря на обязанность иностранцев, получивших российское гражданство, вставать на воинский учет, они часто уклоняются от этого.
23 июля Госдума приняла закон, который предусматривает миграционный режим высылки для иностранных граждан. Изменения распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране.
Режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Иностранного гражданина, на которого распространяется режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Режим будет прекращаться после его выезда из РФ.