Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из России

Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РоссииЗаконодатели также дали право МВД принимать решение о выдворении иностранцев
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который предусматривает миграционный режим высылки для иностранных граждан. Это следует из статуса законопроекта, опубликованного в думской базе.
Изменения касаются закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», они распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. Авторами законопроекта выступили представители всех пяти политических фракций.
Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Иностранного гражданина, на которого распространяется режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Режим будет прекращаться после его выезда из РФ.
Помимо этого документа Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет МВД правом принимать решения об административном выдворении иностранцев. Согласно пояснительной записке, закон сократит затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды. Он также предоставит возможность оперативно выдворять за границу иностранных граждан, которые нарушили закон.
По последним данным МВД, с начала года органы внутренних дел выслали из России 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 иностранным гражданам закрыли въезд в страну. В прошлом году аналогичные меры были приняты в отношении 170 000 иностранцев.