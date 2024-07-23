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Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из России

Законодатели также дали право МВД принимать решение о выдворении иностранцев
Ведомости

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который предусматривает миграционный режим высылки для иностранных граждан. Это следует из статуса законопроекта, опубликованного в думской базе.

Изменения касаются закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», они распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. Авторами законопроекта выступили представители всех пяти политических фракций.

Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Иностранного гражданина, на которого распространяется режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Режим будет прекращаться после его выезда из РФ.

Помимо этого документа Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет МВД правом принимать решения об административном выдворении иностранцев. Согласно пояснительной записке, закон сократит затраты, связанные с перевозкой мигрантов в суды. Он также предоставит возможность оперативно выдворять за границу иностранных граждан, которые нарушили закон.

По последним данным МВД, с начала года органы внутренних дел выслали из России 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 иностранным гражданам закрыли въезд в страну. В прошлом году аналогичные меры были приняты в отношении 170 000 иностранцев. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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