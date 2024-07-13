МВД заявило о высылке из России 65 000 мигрантов с начала года

В июне завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024», которая проводится под эгидой ОДКБ, уточнила Волк. По данным полиции, с начала года Россию покинули 65 000 мигрантов, 120 000 человек был запрещен въезд. В прошлом году аналогичные меры были приняты в отношении 170 000 иностранцев. Кроме того, из РФ выслали почти 110 000 лиц – по информации Волк, это «практически в два раза больше» показателей предыдущего периода.