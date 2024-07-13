Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

МВД заявило о высылке из России 65 000 мигрантов с начала года

Ведомости

Органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В июне завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024», которая проводится под эгидой ОДКБ, уточнила Волк. По данным полиции, с начала года Россию покинули 65 000 мигрантов, 120 000 человек был запрещен въезд. В прошлом году аналогичные меры были приняты в отношении 170 000 иностранцев. Кроме того, из РФ выслали почти 110 000 лиц – по информации Волк, это «практически в два раза больше» показателей предыдущего периода.

Курс МВД России на ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства приносит результаты, отмечают в ведомстве. По данным Волк, по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%. В частности, мигранты стали реже совершать убийства и покушения на убийство (на 18%), грабежи (на 30%) и др.

Министерство внутренних дел России в июле предложило ввести выдворение мигрантов за нарушение еще 20 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В Госдуме сообщили, что поддержат предложенный ведомством законопроект.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных