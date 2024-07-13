МВД заявило о высылке из России 65 000 мигрантов с начала года
Органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В июне завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2024», которая проводится под эгидой ОДКБ, уточнила Волк. По данным полиции, с начала года Россию покинули 65 000 мигрантов, 120 000 человек был запрещен въезд. В прошлом году аналогичные меры были приняты в отношении 170 000 иностранцев. Кроме того, из РФ выслали почти 110 000 лиц – по информации Волк, это «практически в два раза больше» показателей предыдущего периода.
Курс МВД России на ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства приносит результаты, отмечают в ведомстве. По данным Волк, по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%. В частности, мигранты стали реже совершать убийства и покушения на убийство (на 18%), грабежи (на 30%) и др.
Министерство внутренних дел России в июле предложило ввести выдворение мигрантов за нарушение еще 20 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В Госдуме сообщили, что поддержат предложенный ведомством законопроект.