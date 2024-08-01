Арестован экс-начальник филиала Военно-строительной компании Минобороны РФ

По данным РБК, к расследованию привлекали еще одного бывшего управленца из ВСК Сергея Горского, который в 2022 г. был начальником управления по сопровождению проектов. Позднее он стал гендиректором ООО «СК «Патриот», в создании которого принимал участие экс-руководитель ВСК Андрей Белков, который был арестован в июле за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.