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Арестован экс-начальник филиала Военно-строительной компании Минобороны РФ

Ведомости

Бывший начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Сергей Сухов арестован по подозрению в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомые с материалами дела. Ее работу курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас также находится под стражей.

Дело в отношении фигуранта следователи возбудили в конце июля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предварительный ущерб от незаконных действий составил около 200 млн руб.

По данным РБК, к расследованию привлекали еще одного бывшего управленца из ВСК Сергея Горского, который в 2022 г. был начальником управления по сопровождению проектов. Позднее он стал гендиректором ООО «СК «Патриот», в создании которого принимал участие экс-руководитель ВСК Андрей Белков, который был арестован в июле за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Череда громких уголовных дел в отношении действующих и бывших сотрудников Минобороны и связанных с ним компаний началась с конца апреля, когда суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

25 июля Тверской суд Москвы арестовал гендиректора ВСК Андрея Белкова. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия). «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что его деятельность в компании курировал экс-замминистра обороны Иванов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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