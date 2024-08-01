Арестован экс-начальник филиала Военно-строительной компании Минобороны РФ
Бывший начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Сергей Сухов арестован по подозрению в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомые с материалами дела. Ее работу курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас также находится под стражей.
Дело в отношении фигуранта следователи возбудили в конце июля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предварительный ущерб от незаконных действий составил около 200 млн руб.
По данным РБК, к расследованию привлекали еще одного бывшего управленца из ВСК Сергея Горского, который в 2022 г. был начальником управления по сопровождению проектов. Позднее он стал гендиректором ООО «СК «Патриот», в создании которого принимал участие экс-руководитель ВСК Андрей Белков, который был арестован в июле за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
Череда громких уголовных дел в отношении действующих и бывших сотрудников Минобороны и связанных с ним компаний началась с конца апреля, когда суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
25 июля Тверской суд Москвы арестовал гендиректора ВСК Андрея Белкова. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия). «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что его деятельность в компании курировал экс-замминистра обороны Иванов.