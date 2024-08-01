Экс-замминистра Булгакова проверят на причастность к делу «Военторга»

Следствие полагает, что в 2019 г. соучастники вступили в сговор, заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Они купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны. Стоимость товаров была завышена на сумму более 400 млн руб., что принесло особо крупный ущерб военному ведомству. Министерство может заявить иск о возмещении ущерба в полном объеме.