Экс-замминистра Булгакова проверят на причастность к делу «Военторга»
Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова проверят на причастность к мошеннической схеме при исполнении госконтрактов, в которой подозревают руководителя АО «Военторг» и бенифициара подконтрольных организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Булгаков был арестован в конце июля по уголовному делу коррупционной направленности. По данным «РИА Новости», он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене.
По данным источника ТАСС, проверка на причастность Булгакова к делу руководителя «Военторга» обусловлена тем, что на посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, добавил собеседник агентства, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска у Грязинского пищевого комбината, в связях с которым подозревают Булгакова.
1 августа МВД России сообщило о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций, им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Следствие полагает, что в 2019 г. соучастники вступили в сговор, заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Они купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны. Стоимость товаров была завышена на сумму более 400 млн руб., что принесло особо крупный ущерб военному ведомству. Министерство может заявить иск о возмещении ущерба в полном объеме.
Имя задержанного руководителя «Военторга» МВД не раскрыло. По данным на сайте компании, речь может идти о Владимире Павлове.