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Комитет Совета Федерации поддержал введение миграционного режима высылки

Ведомости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал введение в России нового миграционного режима высылки. Комитет рекомендовал верхней палате одобрить закон на пленарном заседании 2 августа, сообщает ТАСС.

Комитет также поддержал и рекомендовал одобрить поправки, наделяющих полицию полномочиями самостоятельно принимать решения об административном выдворении из России иностранных граждан и лиц без гражданства за несколько правонарушений без решения суда. 

Изменения вносятся в несколько законов, они распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Иностранного гражданина, на которого распространяется режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Режим будет прекращаться после его выезда из РФ.

23 июля 2024 г. стало известно о том, что Госдума приняла соответствующий законопроект.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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