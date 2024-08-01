Комитет Совета Федерации поддержал введение миграционного режима высылки
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал введение в России нового миграционного режима высылки. Комитет рекомендовал верхней палате одобрить закон на пленарном заседании 2 августа, сообщает ТАСС.
Комитет также поддержал и рекомендовал одобрить поправки, наделяющих полицию полномочиями самостоятельно принимать решения об административном выдворении из России иностранных граждан и лиц без гражданства за несколько правонарушений без решения суда.
Изменения вносятся в несколько законов, они распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Иностранного гражданина, на которого распространяется режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Режим будет прекращаться после его выезда из РФ.
23 июля 2024 г. стало известно о том, что Госдума приняла соответствующий законопроект.