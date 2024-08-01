Суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене
Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) по делу о госизмене. Он также объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС.
Волобуев был объявлен в розыск в январе 2024 г. Но тогда МВД не сообщило, по какой уголовной статье разыскивает экс-банкира. В 2023 г. Волобуев сообщал в своих соцсетях об участии в боевых действиях на территории Украины. В частности, он показывал украинское удостоверение участника боевых действий и награду ВСУ «Золотой крест».
Волобуев родился в 1971 г. в Сумской области. В 2000-х гг. работал в издательствах «Газоил пресс» и «Курьер», газетах «РТ-Трибуна» и «Труд», в 2000-2016 гг. – в «Газпроме». В 2007-2016 гг. руководил пресс-службой компании, был заместителем руководителя департамента информационной политики компании. В 2015-2022 гг. работал в Газпромбанке, затем оставил работу и уехал на Украину.