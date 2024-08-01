Суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене

Волобуев был объявлен в розыск в январе 2024 г. Но тогда МВД не сообщило, по какой уголовной статье разыскивает экс-банкира. В 2023 г. Волобуев сообщал в своих соцсетях об участии в боевых действиях на территории Украины. В частности, он показывал украинское удостоверение участника боевых действий и награду ВСУ «Золотой крест».