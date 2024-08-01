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Суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) по делу о госизмене. Он также объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС.

Волобуев был объявлен в розыск в январе 2024 г. Но тогда МВД не сообщило, по какой уголовной статье разыскивает экс-банкира. В 2023 г. Волобуев сообщал в своих соцсетях об участии в боевых действиях на территории Украины. В частности, он показывал украинское удостоверение участника боевых действий и награду ВСУ «Золотой крест».

Волобуев родился в 1971 г. в Сумской области. В 2000-х гг. работал в издательствах «Газоил пресс» и «Курьер», газетах «РТ-Трибуна» и «Труд», в 2000-2016 гг. – в «Газпроме». В 2007-2016 гг. руководил пресс-службой компании, был заместителем руководителя департамента информационной политики компании. В 2015-2022 гг. работал в Газпромбанке, затем оставил работу и уехал на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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