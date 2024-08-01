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Суд заочно арестовал двоих россиян за участие в боях на стороне ВСУ

Ведомости

Лефортовский суд в Москве заочно арестовал на два месяца экс-адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) и бывшего сотрудника ГРУ Александра Дубинина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

О том что против бывшего адвоката и участника «Что? Где? Когда?» Новикова возбудили дело о госизмене, стало известно осенью 2023 г. Сообщалось, что обвиняемый вступил в ВСУ и принимает участие в военном конфликте на стороне Украины. В июне 2024 г. Гагаринский райсуд Москвы заочно приговорил экс-адвоката к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии, дело возбудили после интервью, в котором экс-адвокат обвинил российских военных в якобы причастности к событиям в Буче. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

Дубинин обвиняется в госизмене и в содействии террористической деятельности ( ст. 275 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). В 2014 г. на Украине он был задержан и обвинен в шпионаже, а также приговорен к 13 годам лишения свободы, но вышел раньше срока, вступив в «Русский добровольческий корпус» (признан террористической организацией и запрещен).

«Ведомости» писали, что Лефортовский райсуд Москвы заочно также арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) по делу о госизмене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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