Суд заочно арестовал двоих россиян за участие в боях на стороне ВСУ

О том что против бывшего адвоката и участника «Что? Где? Когда?» Новикова возбудили дело о госизмене, стало известно осенью 2023 г. Сообщалось, что обвиняемый вступил в ВСУ и принимает участие в военном конфликте на стороне Украины. В июне 2024 г. Гагаринский райсуд Москвы заочно приговорил экс-адвоката к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии, дело возбудили после интервью, в котором экс-адвокат обвинил российских военных в якобы причастности к событиям в Буче. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.