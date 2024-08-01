Суд заочно арестовал двоих россиян за участие в боях на стороне ВСУ
Лефортовский суд в Москве заочно арестовал на два месяца экс-адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) и бывшего сотрудника ГРУ Александра Дубинина. Об этом сообщает пресс-служба суда.
О том что против бывшего адвоката и участника «Что? Где? Когда?» Новикова возбудили дело о госизмене, стало известно осенью 2023 г. Сообщалось, что обвиняемый вступил в ВСУ и принимает участие в военном конфликте на стороне Украины. В июне 2024 г. Гагаринский райсуд Москвы заочно приговорил экс-адвоката к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии, дело возбудили после интервью, в котором экс-адвокат обвинил российских военных в якобы причастности к событиям в Буче. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.
Дубинин обвиняется в госизмене и в содействии террористической деятельности ( ст. 275 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). В 2014 г. на Украине он был задержан и обвинен в шпионаже, а также приговорен к 13 годам лишения свободы, но вышел раньше срока, вступив в «Русский добровольческий корпус» (признан террористической организацией и запрещен).
«Ведомости» писали, что Лефортовский райсуд Москвы заочно также арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) по делу о госизмене.