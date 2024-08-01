Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

По состоянию на 20:00 мск в результате обрушения пострадали 16 человек, из них восемь детей, сообщает минздрав Свердловской области. Девять человек госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в том числе пятеро детей. Состояние трех детей и взрослых оценивается как «средней тяжести», один ребенок находится в тяжелом состоянии.