Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух
В результате частичного обрушения жилого пятиэтажного дома погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Спасатели извлекли из-под завалoв еще одно тело погибшей женщины», – сообщило ведомство, добавив, что поисково-спасательные работы продолжаются (цитата по ТАСС).
1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По информации регионального МЧС, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По состоянию на 20:00 мск в результате обрушения пострадали 16 человек, из них восемь детей, сообщает минздрав Свердловской области. Девять человек госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в том числе пятеро детей. Состояние трех детей и взрослых оценивается как «средней тяжести», один ребенок находится в тяжелом состоянии.