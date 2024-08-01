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Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения

Ведомости

Иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук оставили без движения, следует из картотеки Савеловского суда Москвы.

Иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком Татьяна подала 30 июля. В середине июня Wildberries сообщил, что объединяется с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. После глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries, о котором заявил Владислав Бакальчук. Татьяна заверила, что объединение компаний это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческие решения.

В ходе объединения было создано новое юрлицо ООО «РВБ», которое, как отмечали в Wildberries – станет новым совместным международным проектом. Владислав Бакальчук заявил, что нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз», новой компании ООО «РВБ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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