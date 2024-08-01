Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения

Иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком Татьяна подала 30 июля. В середине июня Wildberries сообщил, что объединяется с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. После глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries, о котором заявил Владислав Бакальчук. Татьяна заверила, что объединение компаний это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческие решения.