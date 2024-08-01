Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения
Иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук оставили без движения, следует из картотеки Савеловского суда Москвы.
Иск о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком Татьяна подала 30 июля. В середине июня Wildberries сообщил, что объединяется с ГК Russ с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. После глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries, о котором заявил Владислав Бакальчук. Татьяна заверила, что объединение компаний это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании не принимал управленческие решения.
В ходе объединения было создано новое юрлицо ООО «РВБ», которое, как отмечали в Wildberries – станет новым совместным международным проектом. Владислав Бакальчук заявил, что нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз», новой компании ООО «РВБ».