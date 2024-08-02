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СФ принял проект о признании нежелательными любых зарубежных организаций

Ведомости

Совет Федерации поддержал на пленарном заседании принятие законопроекта, который даст возможность признавать нежелательными в России любые, а не только неправительственные, иностранные организации. Верхняя палата также одобрила корреспондирующие нормы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности таких организаций. Решения приняты единогласно.

Документы были разработаны комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Основной проект был внесен в Госдуму 12 февраля. 12 марта правительство России одобрило поправки. Документы были приняты Госдумой в третьем чтении 23 июля.

Закон позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы. Кроме того, авторы предлагают убрать из п. 9 ст. 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» слово «неправительственной». Таким образом, власти смогут отказывать во въезде в страну иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые участвуют в деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ. Сейчас не пустить в страну могут только иностранца – участника неправительственной нежелательной в России организации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что созданные госструктурами из США, Великобритании и других европейских стран организации ведут деятельность, направленную против России. По его словам, их необходимо остановить – «это вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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