СФ принял проект о признании нежелательными любых зарубежных организаций

Закон позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы. Кроме того, авторы предлагают убрать из п. 9 ст. 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» слово «неправительственной». Таким образом, власти смогут отказывать во въезде в страну иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые участвуют в деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ. Сейчас не пустить в страну могут только иностранца – участника неправительственной нежелательной в России организации.