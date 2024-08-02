СФ принял проект о признании нежелательными любых зарубежных организаций
Совет Федерации поддержал на пленарном заседании принятие законопроекта, который даст возможность признавать нежелательными в России любые, а не только неправительственные, иностранные организации. Верхняя палата также одобрила корреспондирующие нормы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности таких организаций. Решения приняты единогласно.
Закон позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы. Кроме того, авторы предлагают убрать из п. 9 ст. 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» слово «неправительственной». Таким образом, власти смогут отказывать во въезде в страну иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые участвуют в деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ. Сейчас не пустить в страну могут только иностранца – участника неправительственной нежелательной в России организации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что созданные госструктурами из США, Великобритании и других европейских стран организации ведут деятельность, направленную против России. По его словам, их необходимо остановить – «это вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан».