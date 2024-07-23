Госдума приняла закон о расширении категорий нежелательных организаций
Нежелательными в России теперь могут признать не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, если их учредителями или участниками являются зарубежные госорганы. Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты.
Кроме того, парламентарии приняли в первом чтении поправки в УК и КоАП, устанавливающие ответственность за работу таких организаций. Согласно изменениям, за участие в деятельности любой нежелательной организации может быть установлен штраф до 500 000 руб. или до четырех лет лишения свободы. За организацию такой деятельности грозит до шести лет лишения свободы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что организации, созданные госструктурами из США, Британии и других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. По его словам, их необходимо остановить – «это вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан».
В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях. Согласно закону, к таковым относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государства и основам конституционного строя.
Спустя три года Путин подписал закон, позволяющий признавать деятельность НПО на территории РФ нежелательной за вмешательство в выборы. В 2021 г. гражданам России также запретили участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами РФ.