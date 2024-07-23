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Госдума приняла закон о расширении категорий нежелательных организаций

Ведомости

Нежелательными в России теперь могут признать не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, если их учредителями или участниками являются зарубежные госорганы. Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты.

Кроме того, парламентарии приняли в первом чтении поправки в УК и КоАП, устанавливающие ответственность за работу таких организаций. Согласно изменениям, за участие в деятельности любой нежелательной организации может быть установлен штраф до 500 000 руб. или до четырех лет лишения свободы. За организацию такой деятельности грозит до шести лет лишения свободы.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 12 февраля, а 12 марта поправки одобрило правительство России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что организации, созданные госструктурами из США, Британии и других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. По его словам, их необходимо остановить – «это вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан».

В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях. Согласно закону, к таковым относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государства и основам конституционного строя.

Спустя три года Путин подписал закон, позволяющий признавать деятельность НПО на территории РФ нежелательной за вмешательство в выборы. В 2021 г. гражданам России также запретили участвовать в деятельности нежелательных организаций за пределами РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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