Госдума приняла закон о расширении категорий нежелательных организаций

Кроме того, парламентарии приняли в первом чтении поправки в УК и КоАП, устанавливающие ответственность за работу таких организаций. Согласно изменениям, за участие в деятельности любой нежелательной организации может быть установлен штраф до 500 000 руб. или до четырех лет лишения свободы. За организацию такой деятельности грозит до шести лет лишения свободы.