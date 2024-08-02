Песков: Путин высоко оценил работу Наталии Солженицыной

Солженицына родилась 22 июля 1939 г. Она вышла замуж за писателя в 1973 г. В 1974 г., после того как во Франции издали первый том романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», писателя обвинили в государственной измене, лишили советского гражданства и выслали из страны.