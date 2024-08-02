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Песков: Путин высоко оценил работу Наталии Солженицыной

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 2 августа поздравил с прошедшим днем рождения вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну и дал высокую оценку ее работе по сохранению культурного наследия знаменитого писателя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня утром президент по телефону звонил Наталии Дмитриевне Солженицыной. У нее был недавно день рождения, чуть запоздало, но президент ее лично по телефону поздравил с днем рождения. Традиционно дал самую высокую оценку работе, которую ведет Наталия Дмитриевна по популяризации культурного наследия Солженицына», – сказал Песков.

Солженицына родилась 22 июля 1939 г. Она вышла замуж за писателя в 1973 г. В 1974 г., после того как во Франции издали первый том романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», писателя обвинили в государственной измене, лишили советского гражданства и выслали из страны.

Солженицын жил с семьей в Цюрихе (Швейцария), а затем в Вермонте (США). В 1994 г. он вернулся в Россию вместе с семьей. После его смерти Солженицына продолжает участвовать в работе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и занимается общественной деятельностью.

29 июля Путин наградил Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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