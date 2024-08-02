Песков: Путин высоко оценил работу Наталии Солженицыной
Президент РФ Владимир Путин 2 августа поздравил с прошедшим днем рождения вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну и дал высокую оценку ее работе по сохранению культурного наследия знаменитого писателя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сегодня утром президент по телефону звонил Наталии Дмитриевне Солженицыной. У нее был недавно день рождения, чуть запоздало, но президент ее лично по телефону поздравил с днем рождения. Традиционно дал самую высокую оценку работе, которую ведет Наталия Дмитриевна по популяризации культурного наследия Солженицына», – сказал Песков.
Солженицына родилась 22 июля 1939 г. Она вышла замуж за писателя в 1973 г. В 1974 г., после того как во Франции издали первый том романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», писателя обвинили в государственной измене, лишили советского гражданства и выслали из страны.
Солженицын жил с семьей в Цюрихе (Швейцария), а затем в Вермонте (США). В 1994 г. он вернулся в Россию вместе с семьей. После его смерти Солженицына продолжает участвовать в работе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и занимается общественной деятельностью.
29 июля Путин наградил Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность».