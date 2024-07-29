Путин наградил Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством»

Солженицына родилась 22 июля 1939 г. Она вышла замуж за писателя в 1973 г. В 1974 г. после того, как во Франции издали первый том романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», писателя обвинили в государственной измене, лишили советского гражданства и выслали из страны. Солженицын жил с семьей в Цюрихе (Швейцария), а позднее переехал в штат Вермонт (США). В 1994 г. он вернулся в Россию вместе с семьей. После смерти Солженицына Наталия продолжает участвовать в работе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и занимается общественной деятельностью.