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Путин наградил Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Солженицыну Наталию Дмитриевну – президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына», – сказано в документе.

Солженицын скончался 4 августа 2008 г. на 90-м году жизни. До этого писатель долго болел, но продолжал заниматься активной творческой деятельностью. Вместе с женой Наталией Солженицын работал над подготовкой и изданием своего самого полного 30-томного собрания сочинений.

Солженицына родилась 22 июля 1939 г. Она вышла замуж за писателя в 1973 г. В 1974 г. после того, как во Франции издали первый том романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», писателя обвинили в государственной измене, лишили советского гражданства и выслали из страны. Солженицын жил с семьей в Цюрихе (Швейцария), а позднее переехал в штат Вермонт (США). В 1994 г. он вернулся в Россию вместе с семьей. После смерти Солженицына Наталия продолжает участвовать в работе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и занимается общественной деятельностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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