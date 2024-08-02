В Совете Федерации одобрили выплату до 10 000 рублей из остатков маткапитала

8 июля президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что о возможности получить денежный остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.