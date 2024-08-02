Совет Федерации лишил неприкосновенности сенатора Савельева

Совет Федерации лишил неприкосновенности сенатора СавельеваУстановлена его причастность к организации убийства
Совет Федерации по запросу генпрокурора России Игоря Краснова лишил неприкосновенности представителя правительства Тульской области в верхней палате парламента Дмитрия Савельева. Об этом «Ведомостям» сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
По его словам, материал Генпрокуратуры поступил в СФ в процессе пленарного заседания и председатель верхней палаты Валентина Матвиенко включила в повестку дня соответствующий дополнительный вопрос. «Представление рассмотрели на пленарном заседании и удовлетворили», – сказал он. Выступление Краснова и рассмотрение его представления сенаторами не транслировалось.
После этого Матвиенко попросила Савельева покинуть зал, на выходе его, как сообщил собеседник «Ведомостей», задержали. По информации собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, установлена причастность сенатора к организации убийства. По словам источника в СФ, Краснов на заседании сказал, что Савельев якобы заказал убийство человека в колонии. Сенатор якобы предложил сотруднику ФСИН $100 000.
В ближайшее время Савельеву предъявят обвинение, избрание меры пресечения ожидается в Басманном суде Москвы, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом следственных действий.
Правительство Тульской области в СФ Савельев представляет с 6 октября 2016 г. В 2021 г. переизбранный на пост губернатора Алексей Дюмин переназначил его сенатором. Савельев входит в комитет верхней палаты парламента по экономической политике. В сентябре 2024 г. заканчивается срок его полномочий в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области. Дюмин был назначен помощником президента России 14 мая. Обязанности главы региона временно исполняет Дмитрий Миляев. Он включил Савельева в тройку кандидатов в члены СФ вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Николаем Воробьевым и главой представительства «Ростеха» в Тульской области Константином Даниловым.
Савельев родился 3 августа 1968 г., имеет два высших образования. В 1997 г. сенатор закончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ (менеджер), в 2000 г. – Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (юрист). Награжден медалями «За отвагу» (дважды), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом Александра Невского. Имеет степень кандидата юридических наук. Перед назначением сенатором был депутатом Госдумы. В нижней палате парламента входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. До парламентской деятельности Савельев занимал руководящие посты в нефтяных компаниях, в 1998-1999 гг. был президентом «Транснефти».
В 2019 г. СФ по запросу занимавшего на тот момент пост генпрокурора России Юрия Чайки лишил неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Представление также рассматривалось в закрытой части пленарного заседания. Арашуков был задержан прямо в зале заседаний верхней палаты. 27 декабря 2022 г. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению по уголовному делу о преступном сообществе и заказных убийствах.