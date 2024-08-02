Следствие просит отправить сенатора Савельева в СИЗО
Следственный комитет ходатайствует об аресте сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства бизнес-партнера.
Савельева задержали 2 августа на выходе из Совета Федерации. Ранее его лишили статуса неприкосновенности по требованию генпрокурора Игоря Краснова. По версии следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии.
По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги после информации об убийстве. Избрание меры пресечения ожидается в Басманном суде Москвы.
Отмечалось, что на время следствия членство сенатора в «Единой России» приостановлено.