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Следствие просит отправить сенатора Савельева в СИЗО

Ведомости

Следственный комитет ходатайствует об аресте сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства бизнес-партнера.

Савельева задержали 2 августа на выходе из Совета Федерации. Ранее его лишили статуса неприкосновенности по требованию генпрокурора Игоря Краснова. По версии следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии.

По данным СК, сенатор передал соучастнику деньги после информации об убийстве. Избрание меры пресечения ожидается в Басманном суде Москвы.

Отмечалось, что на время следствия членство сенатора в «Единой России» приостановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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