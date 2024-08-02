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Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения сенатору Савельеву

Ведомости

Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Изначально с такой просьбой выступил следователь в связи с возможным нарушением тайны частной жизни и тайны следствия. Никто из участников процесса не возражал.

Следственный комитет России (СКР) уже предъявил сенатору обвинение. Кроме того, до суда у Савельева проходил обыск.

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Максим Стулов / Ведомости

2 августа Савельева задержали по подозрению в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г. До этого он был лишен сенаторской неприкосновенности.

Савельев представляет в СФ правительство Тульской области с октября 2016 г., входит в комитет по экономической политике. В сентябре 2024 г. срок его полномочий заканчивается в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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