Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения сенатору Савельеву
Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Изначально с такой просьбой выступил следователь в связи с возможным нарушением тайны частной жизни и тайны следствия. Никто из участников процесса не возражал.
Следственный комитет России (СКР) уже предъявил сенатору обвинение. Кроме того, до суда у Савельева проходил обыск.
2 августа Савельева задержали по подозрению в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г. До этого он был лишен сенаторской неприкосновенности.
Савельев представляет в СФ правительство Тульской области с октября 2016 г., входит в комитет по экономической политике. В сентябре 2024 г. срок его полномочий заканчивается в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области.