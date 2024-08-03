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Трое россиян пострадали при крушении пожарного вертолета в Турции

Ведомости

Трое россиян пострадали в результате крушения пожарного вертолета Ми-8 в Турции, они были членами экипажа, сообщает Anadolu со ссылкой на Генеральное управление лесного хозяйства республики.

Вертолет, который занимался тушением лесных пожаров в провинции Адана, потерпел крушение в 16:20 2 августа, когда пытался набрать воду из плотины Гекдере. На борту были пять членов экипажа, они доставлены в больницу. Отмечается, что ЧП произошло по неизвестной причине.

28 июля сообщалось, что легкомоторный самолет «Коала» потерпел крушение в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии. На борту было два человека, один из них погиб. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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