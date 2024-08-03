Трое россиян пострадали при крушении пожарного вертолета в Турции

Вертолет, который занимался тушением лесных пожаров в провинции Адана, потерпел крушение в 16:20 2 августа, когда пытался набрать воду из плотины Гекдере. На борту были пять членов экипажа, они доставлены в больницу. Отмечается, что ЧП произошло по неизвестной причине.