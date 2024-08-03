Трое россиян пострадали при крушении пожарного вертолета в Турции
Трое россиян пострадали в результате крушения пожарного вертолета Ми-8 в Турции, они были членами экипажа, сообщает Anadolu со ссылкой на Генеральное управление лесного хозяйства республики.
Вертолет, который занимался тушением лесных пожаров в провинции Адана, потерпел крушение в 16:20 2 августа, когда пытался набрать воду из плотины Гекдере. На борту были пять членов экипажа, они доставлены в больницу. Отмечается, что ЧП произошло по неизвестной причине.
28 июля сообщалось, что легкомоторный самолет «Коала» потерпел крушение в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии. На борту было два человека, один из них погиб. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).