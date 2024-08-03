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Чемпион России Дмитрий Двали получил травму глаза после избиения толпой в Крыму

Ведомости

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза в Феодосии, когда заступился за парня, которого избивала толпа. Об этом спортсмен сообщил RT.

По его словам, 28 июля Двали вместе с братом и другом возвращались в отель после пробежки и услышали крики. Они увидели, как толпа избивает парня и заступились за него. После драки спортсмена и его друга доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. Врачи предупредили, если удастся сохранить глаз, видеть им спортсмен почти не будет. Двали допустил, что может завершить карьеру из-за травмы.

В Следственном комитете Крыма и Севастополя сообщили, что устанавливают обстоятельства драки. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК («хулиганство»), задержаны два местных жителя.

В прошлом году боксер завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. В 2024 г. Двали победил на чемпионате Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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