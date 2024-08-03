Чемпион России Дмитрий Двали получил травму глаза после избиения толпой в Крыму

По его словам, 28 июля Двали вместе с братом и другом возвращались в отель после пробежки и услышали крики. Они увидели, как толпа избивает парня и заступились за него. После драки спортсмена и его друга доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. Врачи предупредили, если удастся сохранить глаз, видеть им спортсмен почти не будет. Двали допустил, что может завершить карьеру из-за травмы.