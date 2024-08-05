Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск
Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский разыскивается по уголовной статье, следует из данных базы розыска МВД.
Ранее СВР РФ сообщала, что США готовят серию «громких расследовательских публикаций» о якобы допинговых злоупотреблениях российских спортсменов. Уточнялось, что одним из кураторов проекта выступил Соболевский, который поддерживает связь с тренерами и врачами, участвующими в подготовке атлетов из России. Предполагаемым «осведомителям» рекомендовано пообещать щедрое вознаграждение и перспективу переезда за границу с возможностью трудоустройства.
7 августа, согласно сообщению Международного олимпийского комитета (МОК), в Париже пройдет церемония вручения наград командного турнира фигуристов Олимпиады-2022 в Пекине. По данным российской разведки, завоеванное россиянами золото отдадут американцам, а серебро – японцам. Бронзу желает получить Канадская федерация фигурного катания, но судьба награды еще решается.