Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск

Ранее СВР РФ сообщала, что США готовят серию «громких расследовательских пуб­ликаций» о якобы допинговых злоупотреблениях российских спортсменов. Уточнялось, что одним из кураторов проекта выступил Соболевский, который поддерживает связь с тренерами и врачами, участвующими в подготовке атлетов из России. Предполагаемым «осведомителям» рекомендовано пообещать щедрое вознаграждение и перспективу переезда за границу с возможностью трудоустройства.