МВД переобъявило в розыск Родченкова
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск, следует из данных розыскной базы МВД России.
Родченкова разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.
В розыск по уголовной статье также объявлен бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский.
5 августа Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что США готовят серию «громких расследовательских публикаций» о якобы допинговых злоупотреблениях российских спортсменов, в частности, в художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. По данным СВР, кураторами проекта стали Родченков и Соболевский, которые поддерживают связь с тренерами и врачами, участвующими в подготовке атлетов из России.
Григорий Родченков ушел в отставку с должности руководителя Московской антидопинговой лаборатории в ноябре 2015 г. Уволить его рекомендовала независимая комиссия WADA после того, как его обвинили в уничтожении 1417 допинг-проб непосредственно перед инспекцией WADA в декабре 2014 г.
В 2016 г. Родченко уехал в США, место его жительства не раскрывается. В том же году он дал интервью газете The New York Times, в котором рассказал, как спортивные чиновники под контролем спецслужб якобы давали российским спортсменам допинг на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. и как подменивали сданные анализы на чистые. В 2017 г. суд заочно арестовал Родченкова по делу о злоупотребления служебными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
В результате проведения WADA независимого расследования российские легкоатлеты и тяжелоатлеты были отстранены от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г. Впоследствии Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранил сборную России от участия в Играх в Пхенчхане в 2018 г.