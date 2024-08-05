МВД переобъявило в розыск Родченкова

В 2016 г. Родченко уехал в США, место его жительства не раскрывается. В том же году он дал интервью газете The New York Times, в котором рассказал, как спортивные чиновники под контролем спецслужб якобы давали российским спортсменам допинг на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. и как подменивали сданные анализы на чистые. В 2017 г. суд заочно арестовал Родченкова по делу о злоупотребления служебными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).