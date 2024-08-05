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МВД переобъявило в розыск Родченкова

Ведомости

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск, следует из данных розыскной базы МВД России.

Родченкова разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

В розыск по уголовной статье также объявлен бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский.

5 августа Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что США готовят серию «громких расследовательских пуб­ликаций» о якобы допинговых злоупотреблениях российских спортсменов, в частности, в художественной гимнастике, синхронном пла­вании и фигурном катании. По данным СВР, кураторами проекта стали Родченков и Соболевский, которые поддерживают связь с тренерами и врачами, участвующими в подготовке атлетов из России.

Григорий Родченков ушел в отставку с должности руководителя Московской антидопинговой лаборатории в ноябре 2015 г. Уволить его рекомендовала независимая комиссия WADA после того, как его обвинили в уничтожении 1417 допинг-проб непосредственно перед инспекцией WADA в декабре 2014 г.

В 2016 г. Родченко уехал в США, место его жительства не раскрывается. В том же году он дал интервью газете The New York Times, в котором рассказал, как спортивные чиновники под контролем спецслужб якобы давали российским спортсменам допинг на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. и как подменивали сданные анализы на чистые. В 2017 г. суд заочно арестовал Родченкова по делу о злоупотребления служебными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

В результате проведения WADA независимого расследования российские легкоатлеты и тяжелоатлеты были отстранены от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г. Впоследствии Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранил сборную России от участия в Играх в Пхенчхане в 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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